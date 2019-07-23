ИА «Ореанда-Новости». Суд оштрафовал инспектора комитета по вопросам законности Сергея Бутина за взятки, которые он получал от уличных торговцев, пишет «Интерфакс».



Бутина оштрафовали на 650 тысяч рублей. Чиновник с 2015 года проверял торговые точки, получая взятки от продавцов, чтобы тех не привлекали к ответственности за нарушения. Одной из продавщиц Бутин предложил платить ему по две тысячи рублей ежемесячно. У другого продавца он получил банку мёда и масло, ещё один продавец отдал ему шесть десятков яиц.



Чиновник вину призвал частично. Кроме штрафа суд также запретил ему в течение двух лет занимать должности на госслужбе.