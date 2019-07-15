ИА «Ореанда-Новости». Суд в Санкт-Петербурге признал виновными в производстве и продаже амфетамина учительницу физики Диану Грибовскую и её мужа Дмитрия Каравайчика.



Следствие выяснило, что подсудимые создали преступную группу по производству наркотика с целью его дальнейшей продажи. Каравайчик отвечал за изготовление наркотика, а его жена искала заказчиков и передавала им товар.



В итоге суд приговорил мужчину к 17 годам колонии строгого режима, а женщина получила шестнадцать лет.