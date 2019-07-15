15.07.2019, 17:21
В Петербурге осудили учительницу за производство наркотиков
ИА «Ореанда-Новости». Суд в Санкт-Петербурге признал виновными в производстве и продаже амфетамина учительницу физики Диану Грибовскую и её мужа Дмитрия Каравайчика.
Следствие выяснило, что подсудимые создали преступную группу по производству наркотика с целью его дальнейшей продажи. Каравайчик отвечал за изготовление наркотика, а его жена искала заказчиков и передавала им товар.
В итоге суд приговорил мужчину к 17 годам колонии строгого режима, а женщина получила шестнадцать лет.
Источник: ИА «Ореанда-Новости».
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