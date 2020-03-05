05.03.2020, 22:39
В Петербурге отменили проведение ПМЭФ-2020
ИА «Ореанда-Новости». Оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил отказаться от проведения Петербургского международного экономического форума из-за вспышки коронавируса, пишет «Интерфакс».
Глава оргкомитета ПМЭФ-2020 Андрей Белоусов сообщил, что это было сделано для защиты гостей и участников форума.
ПМЭФ - крупнейшее мероприятие российской экономической повестки, в нем традиционно принимает участие президент страны. Форум должен был пройти 3-6 июня.
Источник: ИА «Ореанда-Новости».
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