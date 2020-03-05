ИА «Ореанда-Новости». Оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил отказаться от проведения Петербургского международного экономического форума из-за вспышки коронавируса, пишет «Интерфакс».



Глава оргкомитета ПМЭФ-2020 Андрей Белоусов сообщил, что это было сделано для защиты гостей и участников форума.



ПМЭФ - крупнейшее мероприятие российской экономической повестки, в нем традиционно принимает участие президент страны. Форум должен был пройти 3-6 июня.