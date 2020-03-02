ИА «Ореанда-Новости».На беременную женщину, сотрудницу службы такси, напал пассажир. Инцидент произошёл в одном из районов Санкт-Петербурга. Нападавший уже задержан, пострадавшая госпитализирована. Об этом сообщили в пресс-службе управления вневедомственной охраны (УВО) войск национальной гвардии РФ.

В воскресенье вечером, 1 марта, мужчина сел в такси. За рулём машины находилась беременная женщина. После того, как автомобиль заехал в район посёлка Репино, пассажир неожиданно напал на водителя. Начал избивать и душить женщину, угрожать расправой, но она смогла дать отпор, вырваться из рук злоумышленника. Женщина выбежала из автомобиля и обратилась в правоохранительные органы.

Сразу же после поступления информации о нападении на место происшествия был вызван наряд вневедомственной охраны. Преступник пытался скрыться, но сотрудники Росгвардии его задержали.