ИА «Ореанда-Новости». В Санкт-Петербурге пациентов просят не сбегать из карантина по коронавирусу в больнице имени Боткина.

Клиническая инфекционная больница имени Боткина попросила пациентов прекратить сбегать из карантина, который введён из-за коронавируса. Несколько пациентов уже попытались покинуть больницу самовольно, поэтому руководство призвало к сознательности людей. Об этом сообщила представитель городского комитета по здравоохранению.

Данное медучреждение обеспечивает все условия для того, чтобы пациенты лечились и обследовались. Всех больных перед госпитализацией предупреждают, что нарушение ими режима карантина может привести к тому, что вирус начнёт распространяться и приведёт к заражению многих людей. Сотрудникам больницы запрещено физически удерживать пациентов, поэтому они рассчитывают на сознательность горожан.

Ранее из больницы сбежала пациентка Алла Ильина, которая в конце января вернулась из Китая, а затем поступила в больницу с признаками ОРВИ. Сообщается, что она должна была находиться в больнице две недели, которые уходят на инкубационный период коронавируса. Однако девушка решила самовольно покинуть учреждение. На неё был подан иск в суд, слушание по которое назначены на понедельник.