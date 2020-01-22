О смерти пенсионера рассказали в ГУМВД по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.По информации от ведомства, 21 января в отдел полиции Центрального района пришло сообщение о конфликте, случившемся между мужчиной 62 лет и подростками возле дома 31 по Дегтярной улице. Мужчину с травмами головы доставили в лечебное учреждение, где он скончался.Материалы проверки случившегося были поданы в следственные органы для того, чтобы было принято процессуальное решение.В СМИ сообщают, что погибшим является пенсионер МВД Казахстана, который ругался на подростков, куривших возле окна его квартиры.