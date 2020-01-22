ИА «Ореанда-Новости». В больнице от травм головы умер мужчина пенсионного возраста. Травмы он получил в Центральном районе города Санкт-Петербурга во время конфликта с подростками. О смерти пенсионера рассказали в ГУМВД по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

По информации от ведомства, 21 января в отдел полиции Центрального района пришло сообщение о конфликте, случившемся между мужчиной 62 лет и подростками возле дома 31 по Дегтярной улице. Мужчину с травмами головы доставили в лечебное учреждение, где он скончался. 

Сотрудниками полиции были установлены личности троих подростков. Они были опрошены. 

Материалы проверки случившегося были поданы в следственные органы для того, чтобы было принято процессуальное решение. 

В СМИ сообщают, что погибшим является пенсионер МВД Казахстана, который ругался на подростков, куривших возле окна его квартиры. 