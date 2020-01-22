22.01.2020, 11:46
В Петербурге пенсионер скончался от травм, которые он получил во время конфликта с подростками
ИА «Ореанда-Новости». В больнице от травм головы умер мужчина пенсионного возраста. Травмы он получил в Центральном районе города Санкт-Петербурга во время конфликта с подростками. О смерти пенсионера рассказали в ГУМВД по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По информации от ведомства, 21 января в отдел полиции Центрального района пришло сообщение о конфликте, случившемся между мужчиной 62 лет и подростками возле дома 31 по Дегтярной улице. Мужчину с травмами головы доставили в лечебное учреждение, где он скончался.
Сотрудниками полиции были установлены личности троих подростков. Они были опрошены.
Материалы проверки случившегося были поданы в следственные органы для того, чтобы было принято процессуальное решение.
В СМИ сообщают, что погибшим является пенсионер МВД Казахстана, который ругался на подростков, куривших возле окна его квартиры.
По информации от ведомства, 21 января в отдел полиции Центрального района пришло сообщение о конфликте, случившемся между мужчиной 62 лет и подростками возле дома 31 по Дегтярной улице. Мужчину с травмами головы доставили в лечебное учреждение, где он скончался.
Сотрудниками полиции были установлены личности троих подростков. Они были опрошены.
Материалы проверки случившегося были поданы в следственные органы для того, чтобы было принято процессуальное решение.
В СМИ сообщают, что погибшим является пенсионер МВД Казахстана, который ругался на подростков, куривших возле окна его квартиры.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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