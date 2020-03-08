ИА «Ореанда-Новости». Подросток, подозреваемый в убийстве сверстника, был оправлен под домашний арест в Петербурге. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города.

Сообщается, что Колпинский суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, который продлится до 7 мая 2020 года. Несовершеннолетний подозревается в убийстве своего 14-летнего друга.

Источники сообщают, что подозреваемый не отрицает своей вины. Он рассказал, что убийство произошло по неосторожности.

Тело подростка с огнестрельным ранением головы было обнаружено на лестнице жилого дома 7 марта. В СК возбудили уголовное дело. Уточняется, что подозреваемый выстрелил из ружья в своего друга, а затем перенёс его тело на лестничную площадку.