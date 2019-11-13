ИА «Ореанда-Новости». Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга представил новый метабренд города, пишет «Коммерсант».



Отмечается, что логотип разработало одно из самых крупных коммуникационных агентств России SPN Communication. Сумма контракта составила чуть более семи миллионов рублей.



Логотип представляет собой синий круг, в котором написано название города. Петербург также получил слоган «Создавать великое».



Авторы отмечают, что новый лого символизирует «холодное северное солнце». А в буквах также просматриваются разведённые мосты. При этом цвет круга может изменяться в зависимости от сферы применения бренда.