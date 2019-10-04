ИА «Ореанда-Новости». Суд в Петербурге арестовал двух полицейских, которые, вымогая взятку у мужчины, ограбили его, пишет РИА Новости.



Сообщается, что сотрудники полиции остановили автомобиль, от водителя они потребовали семь тысяч рублей за то, что они не будут привлекать его к административной ответственности. Они якобы украли из его документов две тысячи и потребовали дать им ещё пять.



После этого мужчина обратился в полицию, согласившись принять участие в оперативных мероприятиях при передаче денег обвиняемым.