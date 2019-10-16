ИА "Ореанда-Новости" Зоозащитники из города Санкт-Петербурга выступили с инициативой запретить владельцам кошек и котов делать им татуировки. По их мнению, эти действия можно приравнять к жестокому обращению с животными.

Организаторы выставки под названием «Мир кошек» выступили с обращением к депутатам Законодательного собрания города Санкт-Петербурга запретить на государственном уровне татуировать кошек. Зоозащитники уже составили соответствующее обращение и обратились к председателю комитета по законодательству Законодательного собрания города Санкт-Петербурга Дениса Четырбока с просьбой озвучить этот законопроект. По мнению активистов, во время нанесения татуировки животному причиняют боль и стресс. Кроме того, это может вызвать аллергическую реакцию на некоторые препараты, что существенно сказывается на общем здоровье питомца. Однако, не так страшны татуировки, как наркоз, который используют при нанесении рисунка. Анестезиологические риски, в таком случае, просчитываются крайне слабо, что может привести к летальному исходу животного. Все эти действия и последствия можно приравнять к жестокому обращению с животными.

Организаторы выставки «Мир кошек» в своём обращении также подчеркнули, что запрет на татуировки может положительно сказаться на развитии общественных институтов, а также может повысить у владельцев домашних животных чувство ответственности за своего питомца. Этот законопроект поможет, в целом, в формировании реализации государственной политики в области защиты животных.