ИА «Ореанда-Новости». В Петербурге произошло массовое отравление работников сети гипермаркетов «Лента».

Такая информация поступила в издание «Фонтанка» сегодня, 5 ноября. После того, как работники пообедали в рабочей столовой, около 60 сотрудников «Ленты» по всему Санкт-Петербургу обратились в медицинские организации с жалобами в области пищеварения.

По предварительному мнению, причиной недомогания послужила курица, которая была представлена на обед специализированной компанией. Точная причина отравления станет известна после проведения подробного лабораторного исследования всей пищи в столовой.