05.11.2019, 13:02
В Петербурге произошло массовое отравление сотрудников «Ленты»
ИА «Ореанда-Новости». В Петербурге произошло массовое отравление работников сети гипермаркетов «Лента».
Такая информация поступила в издание «Фонтанка» сегодня, 5 ноября. После того, как работники пообедали в рабочей столовой, около 60 сотрудников «Ленты» по всему Санкт-Петербургу обратились в медицинские организации с жалобами в области пищеварения.
По предварительному мнению, причиной недомогания послужила курица, которая была представлена на обед специализированной компанией. Точная причина отравления станет известна после проведения подробного лабораторного исследования всей пищи в столовой.
Такая информация поступила в издание «Фонтанка» сегодня, 5 ноября. После того, как работники пообедали в рабочей столовой, около 60 сотрудников «Ленты» по всему Санкт-Петербургу обратились в медицинские организации с жалобами в области пищеварения.
По предварительному мнению, причиной недомогания послужила курица, которая была представлена на обед специализированной компанией. Точная причина отравления станет известна после проведения подробного лабораторного исследования всей пищи в столовой.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии