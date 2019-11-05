Такая информация поступила в издание «Фонтанка» сегодня, 5 ноября. После того, как работники пообедали в рабочей столовой,по всему Санкт-Петербургу обратились в медицинские организацииПо предварительному мнению, причиной недомогания послужила курица, которая была представлена на обед специализированной компанией.всей пищи в столовой.