ИА «Ореанда-Новости». На Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге впервые демонстрируется полноразмерный образец новейшего зенитно-ракетного артиллерийского комплекса "Пальма".

Новейший боевой комплекс уже принят на вооружение ВМФ России. Он также отправлен в другие страны, и его экспорт будет расширен в ближайшем будущем. Особенностью этой системы является способность поражать воздушные цели различных типов на расстоянии до 10 000 метров.

Ракеты Сосна-Р, используемые в комплексе, предназначены для перехвата объектов на больших расстояниях. Восемь ракет весом 42 кг способны уничтожать вертолеты, самолёты и ракеты, летящие со скоростью менее 500 метров в секунду. Уникальная конструкция боеприпаса включает осколочные и бронебойные боеголовки, что позволяет поражать цель, как при попадании, так и при взрыве на небольшом расстоянии.