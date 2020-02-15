ИА «Ореанда-Новости». Художественный руководитель театра «Лицедеи» Виктор Соловьев сбил человека в Петербурге, пишут «Известия».



Сообщается, что Соловьев был пьян. Инцидент произошёл на улице Колонтай. Соловьев наехал на человека, который менял колесо у своей машины около обочины.



Супруга пострадавшего рассказала, что её муж сейчас в тяжёлом состоянии и без сознания. Врачам пришлось ампутировать ему ногу.