15.02.2020, 16:52
В Петербурге пьяный худрук «Лицедеев» сбил человека
ИА «Ореанда-Новости». Художественный руководитель театра «Лицедеи» Виктор Соловьев сбил человека в Петербурге, пишут «Известия».
Сообщается, что Соловьев был пьян. Инцидент произошёл на улице Колонтай. Соловьев наехал на человека, который менял колесо у своей машины около обочины.
Супруга пострадавшего рассказала, что её муж сейчас в тяжёлом состоянии и без сознания. Врачам пришлось ампутировать ему ногу.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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