13.04.2020, 10:06
В Петербурге ранили мужчину при стрельбе на рынке
ИА «Ореанда-Новости». Сотрудники полиции разыскивают подозреваемых в стрельбе, случившейся на рынке в Санкт-Петербурге, рассказали в информационной службе ГУМВД по городу и Лениградской области, заявлено в материале РИА Новости.
Сообщается, что во время инцидента получил ранение в ногу мужчина.
По данным от ГУМВД, двенадцатого апреля в полицию позвонил охранник рынка. Он рассказал полицейским, что на территории рынка, расположенного на улице Салова, случилась массовая драка. Также он заявил, что слышны звуки выстрелов. Полицейские выяснили, что во время конфликта пострадал мужчина. Его сначала ударили в лицо, а затем один из совершавших нападение выстрелил мужчине в ногу.
Мужчина госпитализирован. Его состояние оценивают как средней тяжести. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
Сообщается, что во время инцидента получил ранение в ногу мужчина.
По данным от ГУМВД, двенадцатого апреля в полицию позвонил охранник рынка. Он рассказал полицейским, что на территории рынка, расположенного на улице Салова, случилась массовая драка. Также он заявил, что слышны звуки выстрелов. Полицейские выяснили, что во время конфликта пострадал мужчина. Его сначала ударили в лицо, а затем один из совершавших нападение выстрелил мужчине в ногу.
Мужчина госпитализирован. Его состояние оценивают как средней тяжести. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии