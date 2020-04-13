, заявлено в материале РИА Новости.Сообщается, что во время инцидента получил ранение в ногу мужчина.По данным от ГУМВД, двенадцатого апреля в полицию позвонил охранник рынка. Он рассказал полицейским, что на. Также он заявил, что слышны звуки выстрелов. Полицейские выяснили, что во время конфликта пострадал мужчина. Его сначала ударили в лицо, а затем один из совершавших нападение выстрелил мужчине в ногу.Мужчина госпитализирован. Его состояние оценивают как средней тяжести. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".