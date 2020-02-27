ИА «Ореанда-Новости». Власти Петербурга одобрили проведение шествия в память о политике Борисе Немцове, пишет «МК».



Шествие пройдёт в центре Петербурга 29 февраля. Мероприятие пройдёт от метро «Горьковская» до Троицкой площади, у Соловецкого камня состоится траурная акция. Депутат городского заксобрания Максим Резник отметил, что это будет массовый пикет, и во многом траурное мероприятие.



Ранее власти города дважды отклоняли заявку организаторов на проведение акции.