ИА «Ореанда-Новости». В Санкт-Петербурге 15-летняя школьница выдумала историю об избиении, чтобы прогулять школу. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сообщается, что заявление о групповом истязании школьницы подал отец девушки. Он обратился в полицию Невского района города и сообщил, что 14 марта на его дочь напали четверо мужчин и избили прямо на улице.

Правоохранительные органы начали расследование и проверку информации, однако в скором времени действия были прекращены. Отец девушки объяснил, что школьница выдумала данную историю, чтобы прогулять школы.

