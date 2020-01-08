ИА «Ореанда-Новости». В квартире жителя Петербурга в Невской районе обнаружили на балконе мумию, пишет «Лента.ру».



Отмечается, что тело принадлежит мужчине. Оно хранилось на балконе около двух лет. Сейчас устанавливается личность погибшего.



Ещё в 2017 году жительница квартиры, которая находится этажом ниже, обратилась в ЖЭК с жалобой на личинки мух. Сосед, в квартире которого и обнаружили мумию, два года назад уверял, что в его квартире все в порядке, но пустить к себе женщину отказывался.