24.12.2019, 15:31
В Петербурге в суде обнаружили тело обвиняемого с перерезанным горлом
ИА «Ореанда-Новости». В Санкт-Петербурге в здании Фрунзенского суда найдено тело обвиняемого по делу об изнасиловании, пишет «МК».
Сообщается, что обвиняемого, мужчину 1979 года рождения, доставили в суд для решения вопроса о продлении ареста.
Суд решил продлить арест ещё на два месяца. Однако вскоре после решения обвиняемого нашли в конвойном помещении с перерезанным горлом. СКР начал доследственную проверку инцидента.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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