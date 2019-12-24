ИА «Ореанда-Новости». В Санкт-Петербурге в здании Фрунзенского суда найдено тело обвиняемого по делу об изнасиловании, пишет «МК».



Сообщается, что обвиняемого, мужчину 1979 года рождения, доставили в суд для решения вопроса о продлении ареста.



Суд решил продлить арест ещё на два месяца. Однако вскоре после решения обвиняемого нашли в конвойном помещении с перерезанным горлом. СКР начал доследственную проверку инцидента.