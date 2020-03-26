ИА «Ореанда-Новости». Власти Петербурга решили запретить посещение религиозных организаций, сообщает «Интерфакс».



Запрет является временным, он будет действовать с 28 марта по 5 апреля. В храмы разрешено ходить только религиозному персоналу.



На это же время в городе приостановят работу общепита и розницы, за исключением магазинов, которые продают товары первой необходимости. Кроме того, в городе месяц не будут работать ночные клубы, развлекательные центры и детские игровые.