26.03.2020, 17:09
В Петербурге временно запретили посещать храмы
ИА «Ореанда-Новости». Власти Петербурга решили запретить посещение религиозных организаций, сообщает «Интерфакс».
Запрет является временным, он будет действовать с 28 марта по 5 апреля. В храмы разрешено ходить только религиозному персоналу.
На это же время в городе приостановят работу общепита и розницы, за исключением магазинов, которые продают товары первой необходимости. Кроме того, в городе месяц не будут работать ночные клубы, развлекательные центры и детские игровые.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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