ИА «Ореанда-Новости» В Санкт-Петербурге взрослые пытали 12-летнего мальчика электрошокером, пытаясь добиться от него признания в совершении сексуального насилия над годовалой сестрой. Оба ребёнка находятся в больнице. Информацию об этом передал аппарат уполномоченного по правам ребёнка в Петербурге Светланы Агапитовой.

Сообщается, что 19 февраля к матери мальчика пришли приятели, которым показалось подозрительным то, как подросток общался со своей годовалой сестрой. Они били мальчика электрошокером и ремнём и прижигали кожу сигаретами, пока ребёнок не сознался в домогательствах к сестре. Семья, в которой росли дети, состоит на учёте и считается неблагополучной. Дети у женщины от разных мужчин.

Мальчика в больницу доставил дедушка, девочка также госпитализирована, следов насилия на её теле медики не обнаружили, сообщает аппарат уполномоченного по правам ребёнка. У подростка врачи диагностировали множественные ушибы и ожоги, а также сотрясение мозга. Однако по информации следственного комитета, подросток всё же неоднократно совершал в отношении единоутробной сестры действия сексуального характера. В СК сообщили, что в связи с возрастом мальчика, согласно которому он не может быть привлечён к уголовной ответственности, в отношении него будут приняты профилактические меры.

На данный момент с мальчиком и его сестрой работает детский психолог. Мать детей будет лишена родительских прав – органы опеки готовят соответствующие документы. После того, как дети закончат лечение, их направят в специализированный интернат.

Следственный комитет подтвердил, что возбуждено уголовное дело по статье 115 УК «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Издание «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК Санкт-Петербурга сообщает, что совершившие самосуд в отношении ребёнка пока не задержаны, однако личность одного уже известна следствию, второго подозреваемого разыскивают.



