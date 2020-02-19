ИА «Ореанда-Новости». В Санкт-Петербурге задержали двоих сотрудников правоохранительных органов по подозрению в получении взятки в 1,5 миллиона рублей, пишет «Интерфакс».



Сообщается, что были задержаны сотрудник Центра по противодействию экстремизму, а также оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции районного подразделения ОВД.



Полицейские требовали полтора миллиона рублей от бизнесмена за то, что того не будут привлекать к уголовной ответственности, а также проведут проверку в отношении его конкурента.