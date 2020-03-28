28.03.2020, 19:38
В Петербурге задержали мужчину, который сбежал из-под карантина
ИА «Ореанда-Новости». Полицейские в Петербурге задержали 32-летнего мужчину, который сбежал из-под карантина, пишет «Интерфакс».
Ранее на мужчину завели уголовное дело о покушении на нарушение санитарно- эпидемиологических правил. Сейчас беглеца принудительно отправили обратно в санаторий «Заря». Полицейские, которые проводили задержание, были одеты в защитные костюмы.
Правоохранители будут выяснять, с кем контактировал мужчина, чтобы решить вопрос об их принудительной изоляции.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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