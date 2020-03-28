ИА «Ореанда-Новости». Полицейские в Петербурге задержали 32-летнего мужчину, который сбежал из-под карантина, пишет «Интерфакс».



Ранее на мужчину завели уголовное дело о покушении на нарушение санитарно- эпидемиологических правил. Сейчас беглеца принудительно отправили обратно в санаторий «Заря». Полицейские, которые проводили задержание, были одеты в защитные костюмы.



Правоохранители будут выяснять, с кем контактировал мужчина, чтобы решить вопрос об их принудительной изоляции.