ИА «Ореанда-Новости». В Петрозаводске женщину доставили в больницу после того, как на неё упало новогоднее украшение в виде ворот на площади Кирова, пишет «Интерфакс».



Сообщается также, что ещё одну женщину украшение «задело по касательной», помощь врачей ей не потребовалась.



Власти города рассказали, что инцидент произошёл во время демонтажа украшения. Была нарушена техника безопасности, из-за чего конструкция и упала. Администрация готовит обращение в надзорные органы.