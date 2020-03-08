ИА «Ореанда-Новости». В ПФР рассказали, за счёт чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей. Глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и Московской области Мария Густова заявила «Вечерней Москве», что сформировать большую пенсию поможет ежемесячная денежная выплата, которую государство выплачивает отдельным категориям лиц.

Так Густова прокомментировала информацию о том, что одна из жительниц Омской области получает страховую пенсию суммой в 52 533 рубля. В региональном ПФР объяснили, что данная пенсия была заработана женщиной лишь отчислениями.

Густова отметила, что у каждого жителя России есть свой персональный пенсионный учёт. На ЕДВ могут рассчитывать инвалиды, ветераны и другие отдельные категории граждан.

Также в ПФР отметили, что можно «докупить страховые баллы», так как выплата формируется за счёт стажа работы и страховых взносов.