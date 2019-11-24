ИА «Ореанда-Новости» Представители Пенсионного фонда России (ПФР) сообщили журналистам «Российской газеты», что индексация материнского капитала предусматривает ежегодную компенсацию ранее полученной и неиспользованной суммы. Помимо этого компенсация предусмотрена и при сохранении части материнского капитала.

Индексация производится исходя из уровня годовой инфляции. В настоящее время размер выплаты составляет 453 026 рублей.

В сентябре председатель правительства России Дмитрий Медведев анонсировал увеличение материнского капитала до 466 тысяч рублей после индексации в 2020 году. На это в бюджете выделено 316 миллиардов рублей.

Ранее правительство сообщало об увеличении материнского капитала с 1 января 2020 года до 470 241 рубля, с 2021 года – до 489 051 рубля.