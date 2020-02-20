ИА «Ореанда-Новости». В ПФР раскрыли детали перехода с бумажных трудовых книжек на электронные.

Начальник Департамента организации персонифицированного учёта пенсионных прав застрахованных лиц ПФР Наталья Белянцева раскрыла подробности перехода на электронные книжки на конференции «Трудовое законодательство и цифровизация: новые вызовы и перспективы».

Белянцева отметила, что работодатель будет обязан уведомить сотрудников о возможности смены вида трудовой книжки. Также он должен сообщить подчинённым, что до 30 июня сотрудники имеют право выбора. При решении работающего лица сменить бумажную трудовую книжку на электронную, бумажная должна быть выдана ему на руки.

Закон о введении в России электронных трудовых книжек вступил в силу с начала 2020 года. Теперь сотрудники смогут сделать выбор: оставить трудовую в бумажном виде или сменить на электронную.



