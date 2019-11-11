В компании заявлено о том, что эти новшества коснутся населённых пунктов, в которых проживают более 100 тысяч человек. В "Почте России" обещают, что клиент, проживающий в городе с населением свыше 100 000 человек, получит посылку из города-миллионника в течение двух-трёх дней.Почтовым оператором заявлено, что такого масштабного сокращения сроков доставки не было с 2016 года. По заявлению представителя "Почты России" Алексея Скатина, то, что предлагается сегодня компанией, соответствует лучшим предложениям на рынке. К этому удалось прийти, по словам Скатина, благодаря тому, чтобы были пересмотрены схемы маршрутов и сделаны масштабные инвестиции в инфраструктуру.