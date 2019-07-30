30.07.2019, 16:36
В Подмосковье 14 человек отравились неизвестным газом
ИА «Ореанда-Новости». В Московской области в посёлке Ленинские горки рабочие отравились неизвестным газом, пишет РИА Новости.
Пострадавших быстро доставили в больницу. Всего отравились 14 человек. Их распределили по больницам Подмосковья.
Часть пострадавших находилась в удовлетворительном состоянии. Некоторые пребывали в состоянии средней тяжести. По данным некоторых СМИ, речь идёт об отравлении ядохимикатами.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии