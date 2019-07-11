ИА «Ореанда-Новости» По подозрению в избиении двухмесячного ребёнка в Подмосковье задержан 18-летний молодой человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального ГСУ СК.

Двухмесячный младенец был доставлен с травмами в местную больницу, у него диагностировали черепно-мозговую травму, а также трудности с дыханием. Врачи не смогли помочь младенцу, и он скончался.

В нанесении тяжких побоев следствие подозревает 18-летнего отца ребёнка. Также следователи допросят 28-летнюю мать погибшего.