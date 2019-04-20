20.04.2019, 13:34
В Подмосковье более 120 тысяч человек остались без света: последствия аварии устранены
ИА «Ореанда-Новости». В Ленинском районе Московской области без электроснабжения остались примерно 123 тысячи человек, сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что отключение электроэнергии произошло из-за аварии. Так, без света остались жители восьми населённых пунктов в Ленинском районе и части города Видное, говорится в сообщении Минэнерго.
Последствия аварии уже устранены, - эту информацию сообщили в Министерстве энергетики московской области. В данный момент электросетевой комплекс работает в штатном режиме.
Отмечается, что отключение электроэнергии произошло из-за аварии. Так, без света остались жители восьми населённых пунктов в Ленинском районе и части города Видное, говорится в сообщении Минэнерго.
Последствия аварии уже устранены, - эту информацию сообщили в Министерстве энергетики московской области. В данный момент электросетевой комплекс работает в штатном режиме.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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