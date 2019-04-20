Отмечается, что отключение электроэнергии произошло из-за аварии. Так, без света остались жители восьми населённых пунктов в Ленинском районе и части города Видное, говорится в сообщении Минэнерго.

Последствия аварии уже устранены, - эту информацию сообщили в Министерстве энергетики московской области. В данный момент электросетевой комплекс работает в штатном режиме.

