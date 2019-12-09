В сообщении говорится, что 8 декабря в ночь в полицию поступило заявление от местного жителя о том, что в его супругу неизвестный произвёл выстрел.В ведомстве сообщили, что раненая женщина позже скончалась. Полицейские установили личность стрелявшего и задержали его. Мужчина произвел выстрел в женщину из длинноствольного ружья.