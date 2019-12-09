09.12.2019, 12:47
В Подмосковье была застрелена женщина в тот момент, когда она выглянула в окно
ИА «Ореанда-Новости». В пресс-службе ГУМВД России по Московской области сообщается, что в подмосковной деревне Мясное погибла женщина. В материале говорится, что она услышала звуки выстрелов. Женщина была смертельно ранена, когда выглянула в окно, чтобы узнать, что происходит на улице.
В сообщении говорится, что 8 декабря в ночь в полицию поступило заявление от местного жителя о том, что в его супругу неизвестный произвёл выстрел.
В ведомстве сообщили, что раненая женщина позже скончалась. Полицейские установили личность стрелявшего и задержали его. Мужчина произвел выстрел в женщину из длинноствольного ружья.
В сообщении говорится, что 8 декабря в ночь в полицию поступило заявление от местного жителя о том, что в его супругу неизвестный произвёл выстрел.
В ведомстве сообщили, что раненая женщина позже скончалась. Полицейские установили личность стрелявшего и задержали его. Мужчина произвел выстрел в женщину из длинноствольного ружья.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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