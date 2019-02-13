ИА «Ореанда-Новости» В Подмосковье директор одного из ресторанов застрелил гостя в ходе конфликта, на допросе он сознался в содеянном. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУСК России по Московской области Ольгу Врадий.

9 февраля в одном из заведений московской области было обнаружено тело мужчины, скончавшегося от огнестрельного ранения. Погибший - 37-летний мужчина, по факту его гибели было возбуждено уголовное дело. Позже полиция задержала 34-летнего директора заведения.

По словам Врадий, мужчины повздорили, в итоге конфликта директор заведения произвёл выстрел клиенту в голову из травматического оружия. Гость ресторана мгновенно скончался.

Подозреваемый признался, что застрелил гостя, и рассказал все подробности совершённого преступления. В скором времени директора ресторана ожидает суд и приговор.

Подобный инцидент произошёл в столице в начале февраля. В день открытия паба Harat’s pub на Земляном валу бармен избил выпившего посетителя, от полученных травм мужчина скончался.

Драка, в которой погиб 28-летний гость заведения попала на записи видеокамер. Конфликт произошёл, когда других посетителей в пабе не было. По данным телеграм-канала Mash, гость не хотел покидать заведение после закрытия, а бармен отказывался продавать ему алкоголь, в результате ссоры завязалась драка.

26-летний бармен сильно избил клиента, в результате чего тот погиб, нападавший задержан, ему инкриминируется убийство.

Накануне 12 февраля в Оренбурге посетитель ресторана убил охранника. Как сообщили в пресс-службе СК, между гостем и охранником заведения возник конфликт, в ходе которого посетитель ударил охранника ножом в живот. Молодой человек скончался в больнице.

Погибший – 22-летний сотрудник охраны, он попросил выпивших друзей покинуть заведение, так как они вели себя неадекватно, один из них набросился на него с оружием. Как выяснилось, нападавший – 26-летний местный житель, ранее судимый.







