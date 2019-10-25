25.10.2019, 12:49
В Подмосковье два брата-близнеца покончили с собой
ИА «Ореанда-Новости». В Московской области в лесу обнаружили тела двух братьев-близнецов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на СКР.
Известно, что мужчины 1982 года рождения скончались около суток назад. Следов насилия полицейские не нашли. По предварительной версии, они покончили с собой.
Телеграм-канал Mash пишет, что мужчины приехали на Россию из Украины на заработки. У них были большие сложности с деньгами, что и стало причиной их поступка.
Известно, что мужчины 1982 года рождения скончались около суток назад. Следов насилия полицейские не нашли. По предварительной версии, они покончили с собой.
Телеграм-канал Mash пишет, что мужчины приехали на Россию из Украины на заработки. У них были большие сложности с деньгами, что и стало причиной их поступка.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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