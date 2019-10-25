Известно, что мужчины 1982 года рождения скончались около суток назад. Следов насилия полицейские не нашли. По предварительной версии, они покончили с собой.Телеграм-канал Mash пишет, что мужчины приехали на Россию из Украины на заработки. У них были большие сложности с деньгами, что и стало причиной их поступка.