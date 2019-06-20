ИА «Ореанда-Новости». Бывший начальник отдела по борьбе с наркотиками МВД «Раменское» в Подмосковье арестован по обвинению в подлоге уголовного дела о хранении амфетамина против невиновного местного жителя.



Следствие установило, что зимой 2017 года начальник отдела распорядился, чтобы трое его подчинённых подделали уголовное дело. В итоге невиновного мужчину арестовали на 11 месяцев.



Отмечается также, что арестованный полицейский лично приобрел, хранил и подбросил потерпевшему психотропные вещества – амфетамин.