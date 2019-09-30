ИА «Ореанда-Новости». Четверо грабителей пробрались в дом к жене футболиста Игоря Семшова Ларисе, сообщает Telegram-канал Baza.



Злоумышленники проникли к дом, вооружившись оружием – монтировками, железными прутьями и пистолетом. Они избили Семшову, которая была дома с детьми. Преступники также угрожали, что побьют детей.



В результате они вынесли из дома наручные часы с бриллиантами на сумму в 20 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, грабителей ищет полиция.