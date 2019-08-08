Примечательно, что малыши стали третьей парой двойняшек, которые родились друг за другом в одной семье, пишет «Российская газета».В роддоме рассказали, что женщине всего 31 год. Рожает она уже в четвёртый раз. В первый раз на свет появилась девочка. Затем друг за другом - три пары двойняшек.