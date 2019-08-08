08.08.2019, 17:51
В Подмосковье женщина родила третью двойню подряд
ИА «Ореанда-Новости». В одном из роддомов города Химки Московской области женщина родила двойняшек – мальчика и девочку.
Примечательно, что малыши стали третьей парой двойняшек, которые родились друг за другом в одной семье, пишет «Российская газета».
В роддоме рассказали, что женщине всего 31 год. Рожает она уже в четвёртый раз. В первый раз на свет появилась девочка. Затем друг за другом - три пары двойняшек.
Примечательно, что малыши стали третьей парой двойняшек, которые родились друг за другом в одной семье, пишет «Российская газета».
В роддоме рассказали, что женщине всего 31 год. Рожает она уже в четвёртый раз. В первый раз на свет появилась девочка. Затем друг за другом - три пары двойняшек.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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