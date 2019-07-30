30.07.2019, 10:07
В Подмосковье женщина закрыла ребёнка в камере хранения в супермаркете
ИА «Ореанда-Новости» В Сергиевом Посаде женщина оставила двухлетнего сына в камере хранения в супермаркете и ушла за покупками. Сообщает «Подмосковье сегодня».
Сотрудники магазина услышали детский плач и открыли шкафчик, там они обнаружили маленького мальчика, у которого случилась истерика. По словам одного из покупателей, мать ребёнка заявила, что сын залез в шкафчик сам. Правоохранительные органы начали проверку инцидента.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии