ИА «Ореанда-Новости». В Московской области в Серпуховском районе полиция ликвидировала одну из самых крупных в России нарколабораторию, пишет РИА Новости.



Отмечается, что преступники изготавливали синтетические наркотики. Во время операции полиция изъяла свыше ста килограммов готовых наркотиков в кристаллах, а также 1,5 тонны в жидком виде.



Кроме того, там же нашли оборудование, в частности, семь химических реакторов стоимостью от 200 тысяч до 500 тысяч рублей каждый. Задержаны трое химиков-технологов из Украины, курьер и подозреваемый в организации нарколаборатории.