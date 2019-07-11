ИА «Ореанда-Новости». В Истринском районе Подмосковья беременная мать убила своего годовалого малыша из-за плача, пишет «МК».



Отец ребёнка рассказал, что был на балконе, когда услышал шум в комнате. Он вернулся в квартиру и увидел, что у малыша изо рта идёт кровь. Жена сказала, что произошёл несчастный случай. Ребёнка доставили в больницу.



Позже женщина рассказала мужу, что малыш кричал и начал действовать ей на нервы. Она ударила его по голове и бросила на пол. Врачи, обследовав травмы, обратились в полицию. Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде, идёт следствие.