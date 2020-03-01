ИА «Ореанда-Новости». В Подмосковье на масленичных гуляньях погибли мужчина и ребёнок.

Мужчина и ребёнок погибли на праздничном фестивале «Внедорожная масленица», который проходил в Эклектроуглях в Подмосковье. Мужчину и девочку ударил автомобиль, у которого порвался трос во время буксировки. Об этом сообщило информационное агентство «Москва», ссылаясь на пресс-службу МВД по региону.

Сообщается, что сейчас на месте происшествия проводится проверка.

«Пятый канал» уточнил, что на мероприятии были внедорожники, на которых катались гости фестиваля. Однако во время буксировки, один из автомобилей оторвался и ударил девочку и мужчину. Они скончались на месте.



