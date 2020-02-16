ИА «Ореанда-Новости». Мужчина в Подмосковье убил свою жену и покончил с собой в присутствии сына.

В Подмосковье мужчина убил свою жену, а затем совершил самоубийство в присутствии сына. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По предварительной информации, между супругами разгорелся конфликт, который произошёл на фоне развода. Инцидент произошёл в общежитии посёлка Селятино. 16 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение о телах супругов.

В результате ссоры мужчина убил супругу и покончил с собой в присутствии своего сына 2009 года рождения. Сообщается, что семья являлась многодетной. На момент трагедии дети находились в гостях у родственников.