ИА «Ореанда-Новости». В городе Раменское в Московской области на детской площадке во время ссоры зарезали женщину, пишет РИА Новости.



Убийца нанёс ей 20 ударов ножом. После убийства преступник скрылся. Пострадавшая скончалась от полученных ранений на месте происшествия. СМИ сообщают, что убитой было всего 25 лет.



Возбуждено уголовное дело. Личность нападавшего уже установлена. Он пока не задержан. Допрашиваются свидетели преступления. Устанавливаются мотивы преступника.