ИА «Ореанда-Новости». В Московской области возбуждено уголовное дело по факту смерти двух братьев в посёлке Биокомбинат, пишет «Интерфакс».



Сообщается, что в одной из квартир посёлка было обнаружено тело 36-летнего мужчины, а также с огнестрельным ранением головы найдено тело его 31-летнего брата. Дело возбудили по статье об убийстве.



СМИ пишут, что старшим братом может быть глава одного из отделов «Роскосмоса» Сергей Хайкин. В ведомстве инцидент пока не комментируют. По предварительной версии, младший брат в ходе конфликта убил старшего, а затем покончил с собой.