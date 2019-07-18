ИА «Ореанда-Новости». Редчайшую орхидею, надбородник безлистный, нашли в Талдомском городском округе в Подмосковье.



Отмечается, что ранее такую орхидею находили только три раза - на территории современного Одинцовского городского округа, в Солнечногорском и Клинском районах. Цветок считается очень редким.



Специалисты отмечают, что эта орхидея ведёт подземный образ жизни, поэтому увидеть её цветы можно только во время цветения, которое бывает не каждый год. Цветки этой редкой орхидеи издают слабый запах ванили.