Это уже вторая необычная находка грибника.

По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы администрации городского округа Лыткарино, размеры шляпки этой находки составляют сорок на тридцать сантиметров. Обнаружен гигантски гриб на территории подмосковного города Лыткарино, численность которого достигает пятидесяти восьми с половиной тысяч человек. Грибника зовут Александр Пыльков, гриб он обнаружил во время своей «тихой охоты» по местному лесу. Для начала мужчина позвонил в Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации для того, чтобы убедиться, что его находка не представляет угрозы здоровью и жизни человека. В ведомстве грибника уверили, что гриб-дождевик вполне мог достигнуть таких невероятных размеров. Только после этой информации Александр Пыльков сорвал гриб. Сам автор находки утверждает, что повезло ему уже дважды – около пяти лет назад он уже нашёл гриб аналогичных размеров.

Гриб-дождевик (или на латыни Lycoperdon perlatum) относится к семейству шампиньоновых грибов. Это съедобный гриб, однако, для приготовления в пищу годятся только молодые грибы. Гриб имеет также ряд других названий: табачный гриб, порховка, пылевик, волчий табак, дедушкин табак и волчий табак. Такие необычные названия гриб получил благодаря своему свойству дымиться при нажатии на него. Ареал его распространения довольно обширен – он встречается практически на всех континентах кроме Антарктиды. Грибникам следует помнить, что в природе существуют и ложные грибы – представители этого вида.