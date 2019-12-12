12.12.2019, 19:25
В Подмосковье обнаружили останки мамонта
ИА «Ореанда-Новости». В подмосковном городе Люберцы нашли кость взрослого мамонта, пишет «Интерфакс».
Отмечается, что находку передали в местный музей. Специалисты рассказали, что найденная кость является частью грудного позвонка взрослого мамонта.
Таким образом, получено доказательство того, что на территории Подмосковья в древности жили мамонты.
Необычный предмет нашёл бульдозерист во время работ по благоустройству Новорязанского шоссе.
Отмечается, что находку передали в местный музей. Специалисты рассказали, что найденная кость является частью грудного позвонка взрослого мамонта.
Таким образом, получено доказательство того, что на территории Подмосковья в древности жили мамонты.
Необычный предмет нашёл бульдозерист во время работ по благоустройству Новорязанского шоссе.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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