Отмечается, что находку передали в местный музей. Специалисты рассказали, что найденная кость является частью грудного позвонка взрослого мамонта.Таким образом, получено доказательство того, что на территории Подмосковья в древности жили мамонты.Необычный предмет нашёл бульдозерист во время работ по благоустройству Новорязанского шоссе.