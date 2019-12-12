ИА «Ореанда-Новости». В подмосковном городе Люберцы нашли кость взрослого мамонта, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что находку передали в местный музей. Специалисты рассказали, что найденная кость является частью грудного позвонка взрослого мамонта.

Таким образом, получено доказательство того, что на территории Подмосковья в древности жили мамонты.

Необычный предмет нашёл бульдозерист во время работ по благоустройству Новорязанского шоссе.