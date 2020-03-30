ИА «Ореанда-Новости». В Московской области увеличилось число тех, кто излечился о коронавируса, пишут «Известия».



Так, число таких пациентов увеличилось с 10 до 14 человек. Всех выздоровевших выписали из больницы, их заболевание протекало в лёгкой форме.



Накануне в Подмосковье ввели режим всеобщей самоизоляции. Жителям региона нельзя без острой необходимости покидать свои дома. Всего в России зафиксировано более 1,8 тысячи случаев заражения.