30.03.2020, 18:47
В Подмосковье от коронавируса выздоровели ещё четыре человека
ИА «Ореанда-Новости». В Московской области увеличилось число тех, кто излечился о коронавируса, пишут «Известия».
Так, число таких пациентов увеличилось с 10 до 14 человек. Всех выздоровевших выписали из больницы, их заболевание протекало в лёгкой форме.
Накануне в Подмосковье ввели режим всеобщей самоизоляции. Жителям региона нельзя без острой необходимости покидать свои дома. Всего в России зафиксировано более 1,8 тысячи случаев заражения.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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