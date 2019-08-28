Сейчас женщину забрали на лечение в психиатрическую больницу, а зоозащитники занимаются её питомцами.Соседи женщины пожаловались на запах из квартиры – даже с улицы было видно, что по подоконникам квартиры гуляют крысы. Однако женщина никого к себе не впускала. Попасть в квартиру получилось, когда пенсионерку положили в больницу – прорвало трубу и коммунальщики были вынуждены пройти внутрь.Дверь открыли полицейские, на которых кинулись голодные крысы. Сейчас зоозащитники ловят крыс и отдают в добрые руки. Из квартиры уже вывезли 400 крыс, внутри осталось ещё примерно 200.