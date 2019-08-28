28.08.2019, 17:02
В Подмосковье пенсионерка развела в квартире более 600 крыс
ИА «Ореанда-Новости». В подмосковном Пушкино пенсионерка в двухкомнатной квартире держала больше 600 крыс, сообщает «Российская газета».
Сейчас женщину забрали на лечение в психиатрическую больницу, а зоозащитники занимаются её питомцами.
Соседи женщины пожаловались на запах из квартиры – даже с улицы было видно, что по подоконникам квартиры гуляют крысы. Однако женщина никого к себе не впускала. Попасть в квартиру получилось, когда пенсионерку положили в больницу – прорвало трубу и коммунальщики были вынуждены пройти внутрь.
Дверь открыли полицейские, на которых кинулись голодные крысы. Сейчас зоозащитники ловят крыс и отдают в добрые руки. Из квартиры уже вывезли 400 крыс, внутри осталось ещё примерно 200.
Сейчас женщину забрали на лечение в психиатрическую больницу, а зоозащитники занимаются её питомцами.
Соседи женщины пожаловались на запах из квартиры – даже с улицы было видно, что по подоконникам квартиры гуляют крысы. Однако женщина никого к себе не впускала. Попасть в квартиру получилось, когда пенсионерку положили в больницу – прорвало трубу и коммунальщики были вынуждены пройти внутрь.
Дверь открыли полицейские, на которых кинулись голодные крысы. Сейчас зоозащитники ловят крыс и отдают в добрые руки. Из квартиры уже вывезли 400 крыс, внутри осталось ещё примерно 200.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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