ИА «Ореанда-Новости». Площадь пожара на складе на Дмитровском алюминиевом заводе достигла 60 тысяч квадратных метров. Об этом сообщило МЧС России.

В ведомстве рассказали, что ранее речь шла о загорании кровли алюминиевого завода на площади 48 тысяч квадратных метров. Для тушения пожара подготовлены пожарный поезд и авиация.

На данный момент известно, что огонь распространился на 80% здания. Сообщается, что по всей площади здания обрушилась кровля. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. По предварительным данным пострадавших в пожаре нет.

Пожар в складском помещении на территории Дмитровского алюминиевого завода в посёлке Каналстрой произошёл утром в субботу. Площадь строения составляет 300 на 200 квадратных метров.

