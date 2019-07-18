18.07.2019, 18:00
В Подмосковье покончил с собой офицер МЧС
ИА «Ореанда-Новости». В Московской области в городе Жуковский СКР проводит проверку по факту смерти сотрудника МЧС, пишет «Интерфакс».
Командира одного из отделений спасательно-пожарной части МЧС нашли 17 июля в своей квартире. Сообщается, что он покончил жизнь самоубийством.
В СКР рассказали, что на месте правоохранители нашли охотничьи гладкоствольные ружья, принадлежащие погибшему. Его родственников и коллег сейчас допрашивают.
Командира одного из отделений спасательно-пожарной части МЧС нашли 17 июля в своей квартире. Сообщается, что он покончил жизнь самоубийством.
В СКР рассказали, что на месте правоохранители нашли охотничьи гладкоствольные ружья, принадлежащие погибшему. Его родственников и коллег сейчас допрашивают.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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