Командира одного из отделений спасательно-пожарной части МЧС нашли 17 июля в своей квартире. Сообщается, что он покончил жизнь самоубийством.В СКР рассказали, что на месте правоохранители нашли охотничьи гладкоствольные ружья, принадлежащие погибшему. Его родственников и коллег сейчас допрашивают.